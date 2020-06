Undersikers ûntdekke nije midiuwske tekst yn Richthofen-kolleksje

De tekst stiet yn de saneamde Codex Fivelgo. As der ljocht op skynd wurdt, is te sjen dat der in oars ûnsichtbere midsiuwske tekst stiet. "Wat der stiet, dat witte we noch net", seit Anne Popkema. Hy sit mei Herre de Vries en Riemer Janssen yn de ûndersyksgroep. "Dat moatte we noch ûntsiferje. Mar it is wol wis dat it út de midsiuwen komt."

"It is ek noch net wis dat it Aldfrysk is", seit Popkema. Mar wat it ek is, de ûndersikers binne tige wiis mei it earste resultaat. "Der binne mar sechstjin hânskriften yn it âld-Frysk. Hoe minder oft der is, hoe moaier oft it is dat der wat by komt."