Marrigt van der Valk: "Fan jongs ôf oan ha ik te krijen hân mei rasisme"

Marrigt van der Valk wennet yn Ljouwert, is frijwilliger by Natuurmonumenten en komt oarspronklik út Yndonezië. "Fan jongs ôf oan ha ik te krijen hân mei rasisme. Ik kom fan De Westereen en yn de tiid fan Marianne Vaatstra bin ik echt bespuid en útskolden. Der wie echt in eangst foar donkere minsken. It is no net sa slim as yn dy tiid. Mar der wurde noch genôch dingen tsjin my sein."

Rasisme hjir yn it Noarden is der, seit Marrigt. Mar der is ek in soad ûnwittendheid. "Yn it Noarden binne wy konservativer, dêrom woe ik ek graach nei de stêd doe't ik âlder waard. Doe't ik yn Ljouwert op skoalle kaam, wie ik bliid dat ik by bern mei myn kleur op skoalle kaam. It is muoisumer om mei minsken út Fryslân it hjiroer te ha."