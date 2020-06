Iepenbier Ministearje easket twa jier sel tsjin fytsende ynbrekker

It Iepenbier Ministearje brocht de Ljouwerter yn ferbân mei ferskate ynbraken en it besykjen dêrta. Hoe soe net allinnich yn Deinum aktyf west ha, mar ek in auto stellen ha yn Twizelerheide, dy't hy dêrnei oan in autosloperij ferkocht hie. Ek soe er ynbrutsen hawwe yn in skuorre yn Suwâld.

Yn de nacht fan 26 op 27 febrewaris soe de Ljouwerter taslein hawwe by ferskate gebouwen oan It Holt yn Deinum. De aginten troffen de fertochte oan yn in bedriuwspân, dêr't hy him op it húske ferstoppe hie. Hy woe de doar net iependwaan, wêrnei't de aginten de doar yntrapen.

Soad skea feroarsake

De man wie dy nacht op de fyts út Ljouwert wei kaam. By Deinum wie hy de sleat yn riden. Hy hie by de ynbraken in soad skea fersoarsake. Yn ien fan de pannen hie hy in brândwêster leechspuite, by in oare ynbraak hie er him tegoed dien oan de drankfoarried.

De man hat in flink strafblêd, dêr't benammen fermogensdelikten op stean. Hy rûn noch yn in proeftiid en der hong him noch in selstraf fan 62 dagen ûnder betingst boppe de holle. De offisier fan de justysje wol dat de man dy straf útsit. Foar de nije feiten easke de offisier 24 moannen sel.