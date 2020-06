Historische schepen laten scheepshoorn klinken en hijsen vlag voor toekomst

Koen a Rawi kocht kort voordat de coronacrisis uitbrak een historisch bruinevlootschip. "Qua bedrijfsvoering is dit natuurlijk een ramp. Net na het tekenen van de lening, ging de coronacrisis los. Aan de ene kant een voordeel dat ik het al rond had, maar aan de andere kant is het natuurlijk een ramp om de opbrengsten rond te krijgen."