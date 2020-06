Korpsen meie wer los, wol sels flibebakje meinimme

Ien de korpsleden dy't moandei al oan it blazen west hat, is Johan Meesters. Hy is foarsitter fan it OMF, de organisaasje foar muzykferienings yn Fryslân. Meesters is bliid dat it no wer los kin. Se hawwe goed trije moanne stillein fanwege de coronakrisis.

Flibebakje

De dielnimmers moatte de hannen desynfektearje en sels drinken meinimme. Mar de opfallendste maatregel is wol it flibebakje. Dat is needsaaklik omdat yn de blaasynstruminten kondins ûnstiet dy't him mingt mei flibe. Foardat it gefaar op coronabesmetting der wie, fagen de orkestleden it ôf mei in doekje of lieten se it op 'e flier drippe. No moat it yn in eigen bakje dat de korpsleden ek wer mei nei hûs nimme moatte.

Dat de korpen wer los meie, komt troch in ûndersyk. Yn Nederlân rûn in ûndersyk, mar in ferlykber ûndersyk yn Dútslân wie earder klear en doe binne de advizen en protokollen dêrfan oernaam, seit Meesters.

Yn twa groepen oefenje

By de organisaasje OMF binne sawat twahûndert muzykferienings oansletten. Yn in fanfare of harmony kinne wol fyftich man sitte en dan kin it dreech wurde om mei de needsaaklike tuskenromte allegearre yn de oefenromte te passen, seit Meesters. Yn guon gefallen betsjut dat yn twa groepen repetearje. Wat ek wol foarkomt, is dat muzykferieningen yn doarpshuzen of sporthallen oefenje en dy binne offisjeel noch net iepen. Dêrom moatte se yn oerlis mei it bestjoer fan it doarpshûs of mei de gemeente.