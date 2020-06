Merkefamyljes nei Den Haag út eangst foar takomst: seizoen wurdt hieltyd koarter

De froulju gean nei Den Haag omdat se perspektyf ha wolle. "Wy wolle in stip oan de horizon ha, dat we sizze: dêr kinne wy nei ta wurkje", leit Atze Lubach fan de lanlike feriening fan merke-eksploitanten út. "En as dat no 1 september is, it leafst wol elkenien sa rap as mooglik wer iepen. Dat is wichtich, want oars is ús seizoen al hast wer foarby. It wurdt al in hiel koart seizoen mei mar twa moannen te gean, septimber en oktober. In protte ferienings en stichtingen ha harren festiviteiten al annulearre, dus wat bliuwt der dan straks noch oer. Dat is ien."

"It oare is; wy ha begjin april in dúdlike oanfraach dien by it ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat foar in needfûns foar de merkeminsken. Dêr ha we oant no ta noch gjin offisjele reaksje op hân. Allinnich mar troch te lobbyen, safier wy no ynformearre binne komt der fierstente min út de generike maatregel foar de merkeminsken." It hiele seizoen foar de merkeminsken is fuort. Se krije gjin ynkomsten mear. Dat hâlde sy net fol mei alle ynvestearringen dy't der begjin dit jier dien binne.