De befrijing fan Skier kaam pas wiken letter

Scholtenhuis

Doe't yn april '45 de Kanadezen oprukten nei it noarden fan Nederlân, waard it de leden fan de SS en de SD te hyt ûnder de fuotten. Sy sieten yn it Scholtenhuis yn Grins, it noardlike haadkertier fan de Sicherheitsdienst en de Sicherheitspolizei, oan de eastside fan de Grote Markt. It wie tidens de besetting in berucht gebou. In protte fersetsminsken en oaren binne der op wrede wize heard, martele en fermoarde. Dêrneist soarge it personiel fan it Scholtenhuis foar deportaasje fan de Joaden út it noarden.