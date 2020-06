Kollum: "De antykrist libbet yn Amearika"

Yndie, noch foar de ferkiezing fan Donald Trump ta presidint. Yn dat boek makket Dane op ynkringende wize dúdlik dat Trump de oankundige antykrist út de Bibel is. No bin ik net fan de Bibelske profesijen, dus ek net fan de dêryn oankundige antykrist. Mar it is op syn minst opfallend te neamen dat in leauwige as Dane evangelyske kristenen warskôget foar Trump as It Bist.

It seit wat oer de gaos yn Amearika dat Trump út eigen hoeke wei sa delset wurdt. Wat dat oangiet wie syn aksje by de katedraal, dêr't protestearders mei triengas, rubberen kûgels en flitsgranaten fuortjage waarden, in bewuste died om religieus rjochts sjen te litten dat hy harren man is. De presidint is net bezich om syn lân del te bêdzjen, nee, hy is bezich mei de folgjende ferkiezings.

Dat liet er in pear dagen lyn nochris op walchlike wize blike mei in taspraak oer de ekonomyske sifers. Dêryn stelde er dat it in moaie dei foar George Floyd wie. 'Hooplik sjocht George Floyd mei en seit er dat der wat gruts bard yn ús lân. Dit is in grutte dei foar him (George Floyd). It is in grutte dei foar ús allegear.' Trump spruts dy wurden yn de Roazetún fan it Wite Hûs, wêrby't er him op it boarst sloech nei de publikaasje fan in ekonomysk rapport.

Foar de dúdlikheid: George Floyd is dea. It lân stiet yn 'e hens, hat mei Brazilië en Ruslân de measte coronaslachtoffers en wrakselet mei in legertop dy't him distansearret fan de oarlochsretoryk fan syn presidint. Mar Donald Trump seit dat it in grutte dei foar George Floyd is. It wie sa grotesk, absurd en megalomaan, dat sokke teksten út in filmskript skrast wurden soene fanwegen ûnrealistysk en ûnleauwurdich.

Wat kinne je ek ferwachtsje fan in man dy't it coronafirus earst as in hoax fan de demokraten bestimpelet, dêrnei elkenien de skuld fan de krisis jout, bleekwetter oanpriizget as medisyn en de ûnôfhinklike, krityske parse gewoanlik foar ligers útmakket. Mar it smoaren fan in kalme arrestant dat filme wurdt is net samar te fersmiten as nepnijs fan mainstream media.

Der komme barsten yn de bubbel fan syn eigen wierheid. Feroarsake troch it folk, it leger en in part fan religieus rjochts. Underwylst dûnset de Nasjonale garde de macarena mei demonstranten yn Atlanta."