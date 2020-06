Kringloopwinkel Het Lichtpunt yn Kollumersweach wer iepen

In soad minsken kamen altyd graach by Het Lichtpunt foar it sosjale barren dêr. "De kofjebar is no ticht, mar wy hawwe wol in partytinte stean dêr't wy kofje skinke. Oeren hingjen bliuwe is der lykwols no earst efkes net by en dat is wol spitich, want minsken kamen ek altyd by Het Lichtpunt om inoar te treffen."

Yn de perioade dat de kringloopwinkel ticht moast, hawwe der gjin ûntrommingen west of koenen minsken guod ynbringe. "Der wie gjin ferkeap, mar ek gjin ynbring. Dat komt no aanst ek allegear wer op gong. De earste ôfspraken stean al wer ynpland", fertelt Kooistra,

Krisisopfang iepen

Fan de opbringst fan it guod dat Het Lichtpunt ferkeapet wurdt krisisopfang finansiere foar minsken dy't yn need sitte. "Dy krisisopfang koe yn de coronatiid lokkich wol gewoan trochgien en dat is ek bard." De stichting hat sa'n 200 frijwilligers, dêr't in part ek fan aktyf is binnen de nachtopfang. "In soad fan ús frijwilligers sitte yn de risikogroep fan 70+, en guon hawwe ek oanjûn dat se har wurk earst net doarre út te fieren. De betelle krêften yn de krisisopfang koenen wol wurkje, mar mei de frijwilligers moast in nije modus fûn wurde.