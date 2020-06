Rebûlje oer lelyfjilden by Wikel

Der is net in protte kennis oer de effekten fan de blombolletylt op de omjouwing en in groep ferûntrêste bewenners hat him dêrom feriene.

Yn Wikel en omkriten wurde benammen lely's kweekt, en de oerflakte fan dizze teelt nimt alle jierren ta. De bedoeling is dat der kommende tongersdei in ynformaasjejûn hâlden wurdt foar nûge gasten, mar om't it sa bot libbet yn it doarp en der in protte folk ferwachte wurdt is it noch net wis as it wol trochgean kin yn ferbân mei de coronaregels.

Moandei kaam in groep fan sa'n acht besoarge ynwenners by inoar, ien fan harren wie Jerry Kramer dy't neist sa'n perseel wennet. De groep minsken wiene tige ferrast dat der sa'n ophef yntusken is oer dit ûnderwerp, in teken dat it breed libbet yn de doarpsmienskip.