Buro ûndersocht effekt transformatorstasjon: Burgum net meast geskikte plak

Foar it nije wynpark boppe de Waadeilannen moat in kabelferbining komme om de elektrisiteit dy't opwekt wurdt oer te bringen nei it fêste lân. Ek in transformatorstasjon is nedich en dêrfoar sjocht it ministearje nei trije lokaasjes: Burgum en yn Grinslân de Eemshaven en Vierverlaten. Yn Burgum is de tsjinstân grut, in aksjekomitee ferset him al in skoft tsjin de komst fan dat transformatorstasjon. In apart buro hat no sjoen wat de effekten binne fan de komst fan sa'n stasjon.