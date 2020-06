Sportklup Hearrenfean freget hierferleging oan

Sportklup Hearrenfean hat ferleging fan de hier oanfrege by Sportstad Heerenveen. De hierferleging foar it Abe Lenstra Stadion wurdt oanfrege yn ferbân mei it corona-firus. In soad fuotbalklups hiere it stadion fan in tredde partij. Omdat der no net fuotballe wurdt, freegje sy ferleging oan. Dat hat Hearrenfean no ek dien.