Achtkarspelen dielt iis út as betankje foar ynset yn coronatiid

Alders, bern en learkrêften moasten har ynstelle op ûnderwiis thús.

Achtkarspelen wol syn respekt en wurdearring uterje foar dy prestaasje. Dêrom krijt elk yn it ûnderwiis en de opfang in iisko. Neffens wethâlder Jouke Spoelstra fertsjinnet elk in grut komplimint.