Spultsjes yn stêf Cambuur: "Peter deed tok-tok in het gezicht van de vierde official"

Befoarrjochte

Sûnt it ôfrûne seizoen is Bosschaart yn tsjinst by Cambuur. Dêrfoar wie er assistint-trainer by IJsselmeervogels, ek fan ûnder oare Van der Heide dy't doe haadtrainer wie. Dochs is it net allinne troch Van der Heide kaam dat Bosschaart no yn Ljouwert wurket. De Jong hat him benadere. It earste seizoen befoel de Rotterdamske assistint-trainer poerbêst. "Ik ben bevoorrecht dat ik met Henk en Sandor mag werken. Het mooie van onze staf is dat we allemaal weten wat we wel en niet kunnen. We kunnen elkaar op dingen aanspreken, zonder dat we ons direct aangevallen voelen."