Eufory yn hoareka is nei in wike alwer fuort

Cafe Wouters yn it sintrum fan Ljouwert hie in prachtige earste dei, mar sjocht noch wol romte foar ferbettering, sa seit Sandra Frank. "De maandag was een fantastische dag, maar dat is langzamerhand wel wat weggeëbd. Ik denk dat dit in sommige gevallen angst is, en dat het te maken heeft met de onbevangenheid." Minsken moatte tsjintwurdich nammentlik reservearje as se earne wat ite as drinke wolle. En dan is de spontaniteit fan 'earne oanstekke' folslein fuort.

Thúswurkje

By Wouters merke se fierder de gefolgen fan de grutte feroaringen yn de kantoargebouwen yn Ljouwert. "Wij draaien onze lunch op de zakelijk markt", sa leit Frank út. En krekt dy saaklike lunch is folslein fuort no't in grut part fan de meiwurkers thús wurket. "De stad is overdag een stuk leger."

Stadichoan komme der wol wer wat toeristen, "dat is mooi. Wij hebben natuurlijk de mazzel dat we hier weinig besmettingen hebben gehad."