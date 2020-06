Fiifde alvestêdetocht fan Skettenzer freonen ek slagge: "We binne dwerstroch, mar eufoarysk"

Earder dienen Jelko Buma, Reinder van Abbema, Sijmon van Abbema en Sander Spijksma de tocht al op de fyts, de step, reedridend en kuierjend.

"We binne der hast", seit Sander Spijksma. "Dit is in eufoarysk momint, we komme hast by de lêste brêge en binne dan yn Heech." Se binne freed begûn mei de tocht en benammen de tocht fan Dokkum nei Snits is flot ferrûn. "We hienen de wyn fol yn it seil en woenen sa hurd mooglik troch." Se ha wol min waar hân ûnderweis. "It wie swier, kâld mei in soad rein."

Yn de ôfrûne 3 dagen ha se mar 6 oeren sliep hân. "We binne dwerstroch, de eachjes binne hiel lyts en read, mar it gefoel is goed."

Diana de Groot bellet tiisdei yn De middei fan Fryslân nochris mei de mannen om werom te sjen op har aventoeren.