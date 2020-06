Noardeast-Fryslân goed fjouwer miljoen yn de min

De gemeente Noardeast-Fryslân slút 2019 positiver ôf as tocht, mar hat dochs noch in tekoart fan fjouwer miljoen euro. De gemeente ferwachte eins út te kommen op in tekoart fan seis miljoen euro. Mar trochdat de gemeente it jild yn it sosjaal domein oars ynset hat, is it tekoart mei twa miljoen werombrocht.