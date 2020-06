Wêr moatte Jacob en Sigrid hinne mei harren wenark? It jonge stel lei by Parregea, mar dêr binne se fuortstjoerd. De ark driuwt no los, op syk nei in nij oanlisplak. Hy is der net sa bêst mear oan ta, mar Jacob fynt it ek net mear de muoite wurdich om him op te knappen.