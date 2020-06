Fryske touringcarbedriuwen dogge net mei oan lanlike aksje, mar sjogge it as sinjaal nei oerheid

By ITS reizen yn Boalsert steane de fiif bussen ek stil. "Der is gjin fraach nei, want it is net rendabel om in bus te boeken", fertelt eigener Anne Mulder. "De hierpriis bliuwt gelyk, dus de priis per persoan giet omheech en dat komt dan faak boppe it budzjet om in bus te hieren."

De aksje om mei 30 man yn de bus te sitten, is neffens Mulder in statement nei de regearing. "We dogge net mei omdat we ús oan de regels fan it RIVM hâlde wolle, mar mei de aksje wolle we it sinjaal ôfjaan dat der wat barre moat. It seizoen rint fan april oant oktober en we misse no de helte fan ús omset. Dus it is tiid om om dêr oandacht foar te freegjen." Alle touringcarbedriuwen steane yn kontakt mei elkoar en hoopje mei elkoar ynfloed te hawwen op de oerheid en sa stipe te krijen.

Mei it protokol is it feilich om passazjiers te ferfieren. "Minsken stappe achteryn en tusken de passazjiers moat in bankje frij bliuwe en ek achter de sjauffeur moatte in pear plakken frij bliuwe en minsken ha in mûlkapke om."

Hy fynt it wol nuver dat er as touringcar net ride mei, mar as syn bus ynset wurdt by bygelyks ferfangend ferfier troch de NS meie der wol 30 minsken yn de bus.