Poppoadium Bolwerk yn Snits komt mei 'coronaproof' konsert

John Schut, manager fan it Bolwerk, wit dat mei ditsoarte konserten foar sa'n bytsje minsken neat te fertsjinjen is. Sels mei 100 soe dat in toer wêze. Mar neffens him kloppet it kulturele hert by it team sa hurd dat se net wachtsje kinne om wer los te gean.

As alles goed ferrint, is it de bedoeling om alle wiken in show te organisearjen. Hoe lang it Bolwerk hjir mei trochgiet as de omstannichheden net feroarje, doart Schut net te sizzen. We besjogge it fan wike ta wike, seit hy.