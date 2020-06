Brune float freget om needfûns: "Ek wy hâlde de holle net langer boppe wetter"

Sa'n 175 histoaryske skippen dogge mei oan de manifestaasje. Doel is om sjen te litten dat ek dizze sektor troffen wurdt troch de coronamaatregels. En dat is hurd nedich, fynt Dijkstra. "Freegje minsken wat de brune float is en sa'n tachtich prosint hat gjin idee wat it is. Wy wolle ús produkt sjen litte, mar wy freegje ek om in needfûns. Dizze skippers oerlibje miskien de krisis net. Dit is wol ús kultureel erfgoed."

Fier fan normaal

Skippers fan de brune float ferfiere gasten oer it Nederlânske wetter op harren skippen. Dat leit op dit stuit hielendal stil. Dijkstra: "Minsken tinke: jim kinne dochs wer farre, dus wêr ha jim it oer. Mar in hiel soad ôfspraken binne ôfsein. Wy moatte wer nije kontrakten fêstlizze mei klanten. As minsken mei de helte fan de minsken farre wolle, mar wol deselde priis betelje wolle, dan kin it út. Mar in soad minsken wolle dat net. Dat slagget net. Wy binne noch fier fan in normale situaasje."

Min foarútsjoch

Dêrom hat de brune float heechnedich ferlet fan in needfûns. Dat moat in fûns wêze dêr't skippen jild út krije kinne om harren te behâlden foar de takomst. "Mei de finansjele stipe dy't wy no krije kinne, oerlibje wy de krisis net", foarseit Dijkstra. "Gewoanwei rint ús aginda foar takom jier no al fol. Mar der wurdt hielendal net boekt. Ek foar takom jier sjocht it der hiel min út."