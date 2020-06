Kommisje Remkes komt mei stikstofadvys: "It wurdt in spannende middei foar soad sektoaren"

Troch de útbraak fan it coronafirus wie der efkes minder omtinken foar de stikstofkwestje, mar efter de skermen gong de advyskommisje fan Johan Remkes gewoan troch mei it ûndersyk nei de maatregels dy't naam wurde moatte om de stikstofútsjit yn de takomst nei ûnderen te krijen. Ferslachjouwer Gerrit de Boer leit út wat krekt it probleem is. "It wichtichste is dat der te folle stikstof is. Kwetsbere natoergebieten ha dêr lest fan. Dy gean kapot, om't der yn stee fan planten dan bygelyks brannettels groeie. Dêrom moat de stikstofútstjit nei ûnderen. Dat is yn it koartsein de kwestje dy't spilet."

Bou- en lânbousektor

Earder al waarden der maatregels oankundige yn de PAS, it Programma Aanpak Stikstof. Dy maatregels ha benammen gefolgen foar de lânbou- en de bousektor. Sa waarden projekten yn de bou stillein. Gerrit: "De bousektor stjit mar in hiel lyts stikje fan de stikstof út. Neffens ûndersyk fan it RIVM komt in grut part fan de stikstofútstjit út de lanbou wei. Dêrtroch ûntstie der in hiele striid. Der waarden allerhanne maatregels oankundige troch it kabinet. Bedriuwen dy't op frijwillige basis útkocht wurde soenen troch it kabinet."

Hurdere maatregels

Gerrit de Boer ferwachtet dat de kommisje Remkes moandeitemiddei mei fierdergeande maatregels komt. "It wurdt in hiel spannende middei. It kin op alle flakken gefolgen ha, foar de lânbou, de bou, mar ek it ferkear en fleantúchyndustry. Wat de foarstellen wêze sille, witte wy noch net. Dat moatte wy ôfwachtsje." It giet om foarstellen, net om binend advys. Dochs binne it wol advizen dy't troch it regear serieus naam wurde sille, ferwachtet Gerrit. "As wy mei foarstellen komme, wêrfan't it Europeeske Hof seit, dat liket nergens nei, dan binne wy werom by ôf."