Foar it earst wer besikers by tsjerketsjinsten

"Het aantal kerken dat in Friesland open is gegaan vandaag, is bijna op de vingers van één hand te tellen", seit predikant Wim Beekman fan de protestantske tsjerke yn Fryslân. "Het is voor veel kerken moeilijk om nu open te gaan, want er moet zoveel geregeld worden en dan mag je nog maar maximaal dertig mensen binnen hebben. Dan wachten ze liever tot 1 juli, want dan mogen er honderd mensen naar binnen."

Martinitsjerke

Ien fan de tsjerken dy't wol wer iepen gie, wie de Martinitsjerke yn Boalsert. In lytse tweintich minsken kamen op de tsjinst ôf. Der hiene dus noch mear minsken komme kinnen, mar dat dat net barde, fernuveret Beekman net. "Mensen willen niet het risico lopen dat ze weer naar huis moeten, omdat er te veel mensen komen. Dan blijven ze liever thuis."

Ek al binne der mar in pear minsken, predikante Marieke Ariesen-Holwerda wie der wiis mei. "Ik bin bliid dat ik wer wat gesichten sjoch. Foar de kamera wurke ek wol en we hiene in hiel goed team wêrmei't we it yn gong setten, mar echte minsken yn 'e tsjerke is dochs oars."