Friezinne yn New York: "De ein fan de protesten is noch net yn sicht"

Yn New York wennet Lizabeth Dijkstra. Se komt oarspronklik fan Hitsum, mar wennet al fjouwer jier yn 'the Big Apple'. Se promovearret yn de filosofy op it ûnderwerp morele ferantwurdlikheid fan de minske yn relaasje mei keunstmjittige yntelliginsje. Se folget de protesten yn har stêd en de rest fan it lân bot en praat mei freonen en kunde in soad oer hoe't se wat dwaan kinne tsjin rasisme yn it lân.

Fan de protesten sels makket Lizabeth net safolle mei. Dy binne net in soad yn de buert Brooklyn, dêr't se wennet. Mar se binne enoarm grut en neffens har hâldt it foarearst ek net op. "Alle dagen binne der tsientûzenen minsken dy't hjir de strjitte op geane en de ein is noch net yn sicht", sa seit se. De skaal fan de protesten is neffens har histoarysk. Herfoarmingen sille it feroarje moatte en as dat net bart, dan sil der geweld by sjen komme, sa is har ferwachting.

Grut probleem

Rasisme is neffens har in grut probleem yn Amearika. It coronafirus bygelyks, hat ûnder de net-wite befolking folle mear slachtoffers makke. Ek ekonomysk hawwe swarte Amerikanen it folle dreger en se krije minder kânsen. De statistiken jouwe oan dat swarte en donkere Amerikanen folle mear yn finzenissen sitte. Se hawwe ek folle minder tagong ta de soarch.

De ûngelikense behanneling leit oan de oerflakte. Neffens har binne der wol parallellen mei Europa dêryn. It is neffens har dúdlik dat we kritysk nei ússels sjen moatte oer dit ûnderwerp. It giet neffens har net om de direkte diskriminaasje, mar om de patroanen yn de maatskippij. Minsken wurde eftersteld bûten harren eigen skuld om.