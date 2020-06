Auto bedarret yn 'e sleat by Wynjewâld

Yn earste ynstânsje bliek de lokaasje fan it ûngelok ûndúdlik by de helptsjinsten. Nei inkelde sykslaggen waard dúdlik dat der in auto yn de sleat neist de paralleldyk fan de N381 lei.

De brânwacht hat in man út de auto helle. Hy is kontrolearre troch it ambulânsepersoniel. Hoe't it ûngelok barre koe, is noch net dúdlik.