Measte frijwilligers Kazemattenmuseum bliuwe thús

In grut part fan de frijwilligers is boppe de santich jier en wakker entûsjast. Mar neffens it museum is it gewoanwei net ferstannich om se yn te setten. "De vrijwilligers willen wel heel graag aan de slag. Maar we raden het ze gewoon af. We willen geen enkel risico nemen", sa seit frijwilligerskoördinator Henri Meijering.

Yn de praktyk betsjut dat dat der sa'n 25 frijwilligers ynsetten wurde kinne om besikers op te fangen. Mei dy besetting slagget it it museum net om de gewoane iepeningsdagen oan te hâlden.

Oars ynset op rekôrtal besikers

Op freed wie it museum foar it earst wer iepen. Ferspraat oer de hiele dei kamen der tritich minsken nei de kazematten. It ferskil mei in jier ferlyn is enoarm. Foarsitter Ruurd Gaastra: "Ferline jier hiene we begjin juny sa'n 6.000 minsken oer de flier hân. No stie de teller freedtemoarn noch op nul." Ekstra soer is neffens Gaastra dat se eins ynset hiene op in rekôrtal besikers dit jier.