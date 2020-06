UPDATE: Man ferstoarn by stekpartij Mûnein, fertochte (27) oanhâlden

By in stekpartij yn Mûnein is sneontejûn in man om it libben kommen. In oare man fan 38 jier út de gemeente Tytsjerksteradiel rekke swierferwûne en is nei it sikehûs brocht. It ynsidint hie plak yn in wenning oan de Mounewei yn it doarp. De plysje hat in fertochte (27) oanhâlden, dy't ek út de gemeente komt.