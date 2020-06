Wrâldkampioen taiboksen iepenet boksskoalle yn tsjerke Frjentsjer

"We zijn al een aantal weken aan het verbouwen. We hebben een pand helemaal uit de sloppen gehaald en opgeknapt, daar zijn we dag en nacht mee bezig geweest. En toen kwam corona, dus toen werd alles ineens stilgezet, maar nu mogen we", fertelt Merza. Der is al in soad animo. "Mensen zijn super fanatiek, er is echt heel veel vraag naar."

Merza hopet dat har boksskoalle benammen in plak wurdt dêr't minsken har thúsfielle kinne. "Vechtsport is iets sociaals. Het moet een plek worden waar mensen graag komen, waar mensen zich welkom voelen, waar je werkt aan je gezondheid. Lichamelijk, maar ook geestelijk."

Fan kickbokse nei taibokse

Merza die in skoft oan kickboksen, mar wie dêr net hielendal tefreden mei. "Ik heb het heel lang gedaan, maar de mentaliteit en de wedstrijden trokken mij niet."