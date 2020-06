Omrop TIP: Ik bin PRO - Flaters meitsje mei net

It falt ek dosint Mirjam Bergsma op dat bern yn it praktykûnderwiis faak negatyf oer harsels tinke. "Ik fyn dat soms wol soarchlik. Se sizze: 'Dat kan ik toch niet' en gean dan yn de wjerstân. It is lestich om te falen, want dan wurdt wer befêstige dat se it net kinne. Wylst as se it dogge, en it giet goed, dan sjogge jo dat se groeie. Dus dy suksesûnderfining is echt belangryk foar harren."