Nachtwacht 360 komt nei Nes: "Wy ha in primeur"

"No't der hjir gjin foarstellings holden wurde kinne, moatte je sjen wat der wol mooglik is", fertelt Bijlsma. Yn it Nachtwacht-360 projekt is it hiele skilderij fan Rembrandt 'neispile' troch minsken fan no, dy't in soad lykje op de minsken op it skilderij.

Nei't se yn de selde kostúms oanklaaid waarden, binne se fan alle kanten fotografearre. It resultaat is net allinnich in sabeare Nachtwacht, mar it smiet ek in hiele rige yndividuele portretten op. Njonken de fotopanielen sille ek de kostúms te sjen wêze.