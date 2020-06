SKS: Dit jier gjin kampioenskip, mar wol in jubileumbokaal

Dit jier hie in bysûnder jier wurde moatten: de SKS fiert dit jier nammentlik syn 75-jierrich bestean. "Der wurdt spitigernôch net syld om it Sulveren Skûtsje", ljochtet SKS-foarsitter René Nagelhout it beslút ta. "Wy fine dat it kampioenskip echt by simmer yn Fryslân heart. Dêr heart publyk by, dêr heart feest by." Dat sit der de kommende tiid lykwols net yn yn ferbân mei de coronamaatregels.

"Mar der komt wol in jubileumwykein dêr't we in oantal wedstriden yn sile." Doel is om fjouwer wedstriden te plannen yn twa dagen en dat moat heve yn it earste of twadde wykein fan septimber.

Grien ljocht om te trainen

De skûtsjesilers wachtsje no noch op grien ljocht om te trainen. "Minsken boppe de 18 jier meie op dit stuit net tegearre op in skip sitte. Traine wurdt dan lestich. De kâns dat wy foar 1 septimber al sile kinne mei in folsleine bemanning, is op dit stuit net hiel grut. We folgje de ûntwikkelings en wat der kommunisearre wurdt út de NOC*NSF, it Wettersportferbûn en it RIVM wei. Sadree't der ek mar in bytsje romte is, silst ús skûtsjes op it wetter sjen.

Dochs wat dwaan foar it publyk

Moandeitejûn wurdt der oerlein oer yn hokker wykein fan septimber der om de jubileumbokaal syld wurde sil. "Dan sille we ek mei oerheidsynstânsjes yn petear moatte." De SKS fynt it wichtich dat der dochs wat foar skûtsjesylleafhawwers dien wurdt. Nagelhout: "We sille sjen hoe't we dochs wat betsjutte kinne foar de minsken dy't it skûtsjesilen in waarm hert tadrage. We ferwachtsje binnen no en twa wiken in definitive datum en binnen no en fjouwer wiken it beslút oft we it trochgean litte kinne."