Auto klapt op beam yn Haule; bestjoerder nei sikehûs

De brânwacht slagge der nei hast in oere yn om de bestjoerder te befrijen. It slachtoffer is oerdroegen oan it ambulânsepersoniel en dêrnei oerbrocht nei it sikehûs.

Hoe't it ûngelok barre koe, is net bekend. De dyk hat in skoft ôfsletten west. De auto rekke flink skansearre troch de botsing en is burgen.