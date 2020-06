Fryslân docht berop op Portugal: beskermje de skries, bou gjin nij fleanfjild

Skriezen sykje net gau in oar plak

Wittenskippers yn Portugal en yn Nederlân ha earder dúdlik makke dat skriezen hiel honkfêst binne. As it nije ynternasjonale fleanfjild Montijo Airport der komt, sykje de skriezen net hiel gau in oar plak. Dat betsjut dat de fûgels hiel bot fersteurd wurde troch it fleanferkear. Dat kostet safolle enerzjy dat it dreger wurdt om sterk te genôch te wurden foar de reis nei Nederlân en it lizzen fan aaien.

It rapport oer de ekologyske gefolgen dat grien ljocht joech foar de bou fan it fleanfjild is no ek ûnderwerp fan in rjochtsaak yn Portugal. Dat is op inisjatyf fan ûnder oare de Portugeeske fûgelbeskerming. Troch ûnder oare it gebrûk fan net-aktuele gegevens soe dat rapport net doge. Eins soe der in nij ûndersyk komme moatte; in soarte fan Miljeu Effekt Rapportaazje sa't wy dy hjir kinne, seit Hoogland.

Gjin hege ferwachtings

De deputearre hat gjin oerdreaun hege ferwachtings fan it effekt fan de brief: "Ik tink ek net dat wy dêr te folle op foarút rinne moatte." It is troch de coronakrisis no wol wat te let foar dit jier, mar it Portugeeske regear wurdt yn de brief útnûge om in besite te bringen oan in Frysk greidefûgelgebiet.

Yntusken hat it Portugeeske regear dizze wike bekend makke gewoan troch te gean mei de bou. Wittenskipper José A. Alves, dy't tsjin it fleanfjild striidt, is no benaud dat de bou fan it fleanfjild gewoan úteinset, wylst de juridyske striid fierd wurdt.

Irony op mondiale dei foar it miljeu

"Oan de irony dat je krekt op World Environment Day sa prominent in plan promoatsje om ien fan de wichtichste wetlands fan Europa te fernielen, falt hast net te ûntkommen", skriuwt de Portugese fûgelbeskerming SPEA op Twitter.