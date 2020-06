Mingde gefoelens by ynfeksje-ekspert: "Dit virus is er en gaat niet meer weg"

Fjouwer positive tests yn in wike, dat binne net in soad. Kinne we ek nei nul?

"We hebben natuurlijk al een keer een dag gehad dat we geen positieve gevallen hadden onder iedereen die we getest hadden. Dat zullen we nog wel eens een dag zien. Maar betekent dat dat dat er ook een wereld komt waarin er helemaal niemand besmet is met het virus op enig moment? Dat geloof ik niet. We weten gewoon dat het virus ook gevonden kan worden bij mensen zonder klachten. We testen nu alleen mensen mét klachten. Nul besmettingen vinden betekent niet dat er nul mensen met het virus besmet zijn."

Dit giet om minsken dy't 'fertocht' wiene, mei ferskynselen fan corona. Mar we witte dat der ek minsken binne mei it firus, dy't gjin ferskynselen ha. Soene je dy net ek teste moatte, as je witte wolle hoefolle besmettingen oft der echt binne?

"Ja, maar dat is lastig, want hoe vind je die? Dan zou je de hele bevolking moeten testen, of een steekproef. En als je daarover nadenkt, dan is het best lastig om zo'n studie te ontwerpen. Dus ik weet niet of dat ervan komt. Ik denk dat we wel wat informatie gaan halen uit wanneer je iemand gevonden hebt en daarna in de omgeving kijkt hoeveel mensen daar besmet zijn. Dat zegt wel iets over of het virus er nog echt is. Maar als ik gewoon naar het hele plaatje kijk, dan denk ik: dit virus is er en gaat niet meer weg."

It firus kin muteare. Krekt as de gryp. Witte we wol seker dat alle gefallen fûn wurde?

"Ja, daar heb ik wel vertrouwen in. We doen ontzettend veel onderzoek naar dit virus. Ook de grote researchlaboratoria van het RIVM en het WHO bijvoorbeeld, daar wordt ook heel veel gekeken naar de precieze code van het virus, dat wordt helemaal ontleed. Dus het wordt heel goed in de gaten gehouden of het aan het veranderen is. Want als het verandert, dan zou de test niet meer goed kunnen werken. Maar dat wordt dan wel gemerkt, zowel in de dagelijkse praktijk als in het extra onderzoek in de WHO-laboratoria."

Hoe docht Nederlân it yn fergliking mei oare lannen? Kinne je de sifers wol fergelykje?

"We volgen wel een vergelijkbare koers, als je kijkt naar de getallen. Maar hoe vergelijkbaar de ontwikkeling van de epidemie is, dat valt denk ik wel een beetje tegen. Ook omdat elk land zijn eigen testbeleid kiest. Dat hangt bijvoorbeeld af van de politiek en de toegang tot testen. En hoe werkt het met de infrastructuur? Wij hebben de GGD'en, maar in andere landen zit dat overal net even anders. Dus kun je het heel strak vergelijken? Nee. Maar als je naar de epidemiologische curve kijkt, dan zie je een vergelijkbare ontwikkeling in allerlei landen."