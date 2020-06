Sporter fan de Wike: Harmen Brouwer moat SKS-debút útstelle

Sadwaande moat Brouwer noch efkes geduld hawwe foardat hy mei syn bemanning yn aksje komme kin mei it skûtsje De Jonge Jan, en dat is net ienfâldich. Se wolle neat leaver as sa gau as mooglik it wetter op en sile.

Ferline

It skûtsje De Jonge Jan sylde fan 2001 oant en mei 2005 ek al foar Langwar yn de SKS. Dêrnei waard it skip kocht troch Jelle Talsma, dy't yn de IFKS kampioen waard yn 2009. Letter skippere soan Fonger Talsma noch in tal jierren yn de IFKS.