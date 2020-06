Gemeenten meie tenei bepale oft boa's wapenstôk krije: "Acties hebben geholpen"

"In de coronacrisis hebben we meer handhavende taken opgepakt", seit Schurer. "Dat heeft tot wat geweldsincidenten geleid en dat willen we voorkomen." Mei wapens soene de boa's har tsjin geweld ferdigenje kinne, is de gedachte. Yn earste ynstânsje giet it dus om de wapenstôk, mar der wurdt ek noch ûndersyk dien nei it brûken fan pepperspray.

Earst noch training

As boa's in wapen brûke, dan moatte se dat wol útlizze. "Je moet uit kunnen leggen waarom je dat hebt gedaan, maar dat is niet meer dan normaal. Voordat het zover is, moet je als handhaver ook getraind worden. En het moet nog precies in de wet worden vastgelegd wanneer je de wapenstôk daadwerkelijk in mag zetten."