Pieter Weening: "Ik fiel my noch fit genôch foar de grutte wedstriden"

In man dy't in grutte rol spile hat yn de komst fan Weening nei syn nije ploech is Steven de Jongh, de âld-hurdfytser en no de ploechlieder fan Trek-Segafredo. Yn 'e winter hawwe beide manlju al kontakt mei-inoar hân. "Dy seach it wol sitten en dy hat de minsken dêr der waarm foar makke. Yn it begjin fan it jier kaam it yn in streamfersnelling. Yn maart soe ik al útkomme foar dy manlju, mar doe kaam it coronafirus om 'e hoeke sjen. Dus alles is wat letter wurden", sa seit de Harkyt, dy't earder al twa Giro-etappes en ien Tour-etappe wûn.

'Niet lullen, maar trappen'

Mar wêrom wol De Jongh Weening no sa graach by syn ploech ha? De Jongh: "We waren nog op zoek naar iemand die een grote ronde aan kan met een hoop ervaring. Pieter is iemand van 'niet lullen, maar trappen' en dat past wel bij ons. Het niveau dat hij vorig jaar heeft laten zien, was voor ons voldoende om voor Pieter te gaan."