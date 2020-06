Fan de 200 miljoen euro ryksjild foar kultuer kriget Fryslân 1,2 persint

"Der giet 85 miljoen euro nei Amsterdam en Grins krijt der ek jild by. It is net sa dat ik it se net gun, mar wy moatte der echt foar soargje, dat der ek mear jild nei Fryslân giet", sa is de reaksje fan Zijlstra. "Foar safier ik it no besjen kin, krijt Fryslân 1,2 persint fan de kultuerjilden, en dat fyn ik echt te min."

Tryater wol folslein honorearre

De iennichste Fryske oanfraach dy't folslein honorearre wurdt troch de Raad voor Cultuur is dy fan Tryater. It Fryske toanielselskip is de kommende fjouwer jier wis fan 1,6 miljoen subsydzje en krijt der ek noch in stikmannich kompliminten op ta. It selskip wurdt sjoen as 'fernijend' en in 'goed poadium foar jonge teätermakkers'.

"Tryater docht it hartstikkene goed. Dêr wurde je echt bliid fan as je dat lêze", seit Zijlstra. Mar by Tryater liket it goeie nijs foar Fryslân ek op te hâlden. Oerol moat twa fan de sân ton rykssubsydzje ynleverje. It Skylger festival moat boppedat foar de simmer fan 2021 'bettere plannen' ynleverje om stipe fan it ryk te behâlden. It Fries Museum krige sa'n selde 'Ja, mits' beoardieling, mar giet der fan út dat it nei ferrin fan tiid wol goed komt.