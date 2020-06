Ried fan Steat: grien ljocht foar filla's Aldeberkeap

De stichting seit dat de gemeente Eaststellingwerf earder tasein hat dat der op dat plak senioarewenten komme soene. Neffens de stifting is dêr folle mear ferlet fan as fan in pear djoere filla's. De gemeente fynt de filla's en it appartemintekompleks better op it plak passen as allinne senioarewenten.

De Ried fan Steat seit dat neffens it bestimmingsplan ferskate typen hûzen op dat plak komme kinne. Letter dit jier is der noch in boaiemsaak. De gemeente hat yntusken al in omjouwingsfergunning jûn foar de earste filla.