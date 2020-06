HEA! In ferhaal mei in snor

Hy mei graach bûten op strjitte in praatsje meitsje, Hannes Oudendag fan Arum. De âld-kroechbaas mei de markante snor hat yn syn libben fan alles by de ein hân en op ferskate plakken wenne. Mar Oudendag fynt it noch altyd moai om yn it kafee te wêzen en in pilske te drinken.