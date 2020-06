Underhâldswurk oan N31: dyk tusken Ljouwert en Drachten jûn ticht

De Wâldwei is oer in trajekt fan goed tweintich kilometer ôfsletten. It giet om de haadrydbaan tusken de ôfrit Leeuwarden-Oost en it knooppunt Drachten. De ôfsluting jildt yn beide rjochtingen.

Wurksumheden

De provinsje lit jierlikse ûnderhâldswurksumheden útfiere op en rûnom de dyk. Ferkear dat de dyk brûke moat, kin bygelyks omride fia de A32 oer It Hearrenfean.