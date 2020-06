GGD Fryslân: "Persintaazje positive tests tige leech, mar ien of twa persint"

Dizze hiele wike wie der yn Fryslân ien stjergefal, gjin nije sikehûsopnamen en gjin positive tests yn soarchynstellingen. It totale oantal minsken dat ferstoarn is oan it coronafirus, komt dêrmei op 68 yn ús provinsje.

"Ien of twa persint besmet"

Neffens direkteur Margreet de Graaf fan GGD Fryslân is it goed nijs dat it tal positive tests sa leech is. "Fan de minsken dy't wy teste, is mar ien of twa persint besmet mei it coronafirus", neffens De Graaf. "Dat persintaazje is hiel leech."

Njonken de testlokaasje yn Ljouwert is dizze wike ek dy yn Drachten brûkt. Ek yn Snits is noch in ekstra lokaasje ynrjochten, mar neffens De Graaf is net dúdlik oft dêr dizze wike ek al minsken test binne.

Genôch kapasiteit

De útwreiding fan de testkapasiteit wie nedich om't elkenien mei klachten no terjochte kin foar in test. "Wy kinne eltse dei goed 1.100 minsken oan", neffens Margreet de Graaf. "Dêrnjonken teste ek húsdokters, bygelyks op de Waadeilannen."

Der binne ek al in pear wiken gjin besmettingen oantroffen yn ferpleech- of fersoargingshuzen. Oft it belied dêr no ek ferromme wurde kin, dêr lit direkteur De Graaf har net oer út. "It is in smel paadsje; wy freegje in soad fan de minsken. Mar it moat noch efkes sa fierder, foaral foar dy kwetsbere minsken."