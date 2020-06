10 persint minder gasten yn Fryske akkomodaasjes yn earste fearnsjier

It tal gasten dat yn it earste fearnsjier fan 2020 gebrûk makke hat fan Fryske akkomodaasjes om te oernachtsjen, is mei krekt wat mear as 10 persint omleech gien. Dat docht bliken út sifers fan it CBS. Lanlik is it yn trochsneed mei 17 persint omleech gien. It giet benammen om bûtenlânske gasten dy't net komme.