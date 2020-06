Ljouwerter (42) oanholden: fertocht fan fraude, oplichting en wytwaskjen

In wente yn Ljouwert is trochsocht, lykas in bedriuwspân yn Amsterdam. Der is beslach lein op administraasje, in auto, sieraden, klean en tassen.

De fertochten hawwe ferskate bedriuwen op harren namme en op de bankrekkens fan de bedriuwen en fertochten binne grutte bedraggen hinne en wer gien. De opsporingstsjinst krige in anonime tip. Der is ek in 32-jierrige frou fan Amsterdam as fertochte fan wytwaskjen, mar sy is net oanholden.