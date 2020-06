APK foar de tsjerken fan Burchwert en Hichtum: mar net alles kin tagelyk

De Johannestsjerke fan Burchwert is boud yn de 13e iuw. Om 1725 hinne is de tsjerke ferboud en yn de jierren 70 fan de 20ste iuw is it Godshûs al ris opknapt. Mar de tsjerke hat wer ûnderhâld nedich om wer efkes foarút yn de tiid te kommen. "It giet om in plan om de tsjerke yn stân te hâlden, dus eins net iens restaurearje. It moat sober en funskjoneel yn stân hâlden wurde. Dat dogge wy tegearre mei de stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen yn Ljouwert, dy hawwe de planning dien. It is in plan foar de kommende fiif jier. It measte ûnderhâld is dit jier dien. Yn Burchwert hat in soad wurk west oan de bûtenkant. It foechwurk, de daksgoaten en it opknappen fan de steunbearen," leit ien fan de manlju út dy't dwaande is mei it opknapwurk.

Kar meitsje

It hat finansjeel wol gefolgen, want it opknappen is net om 'e nocht. "Wy hawwe ek de tsjerke yn Hichtum, dus it telt dûbel op. Aldergeloks krije wy wol subsydzje fan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Oant no ta hawwe wy finansjeel noch gjin soargen. Mar lykas op in soad oare plakken mei protestantske tsjerken wurdt it wol minder, wy buorkje wol efterút. Mar wy kinne it noch wol in pear kear fiif jier úthâlde. Wy hawwe wol in kar makke tusken wat no echt moat en wat útsteld wurde kin fan 2025 ôf, bygelyks ferve-wurk."

It wurk hat noch hiel wat fuotten yn de ierde, want bûten moatte bygelyks de grêfstiennen goed beskerme wurde. "Wat it waar oanbelanget koe it net better, want de ferve drûget sa hurd. Sy kinne moai rap trochgean, dat skeelt in soad tiid," seit ien fan de manlju.