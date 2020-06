Demonstraasje yn Ljouwert foar opfang flechtlingbern: #keer het tij

Oer it hiele lân dogge yntusken sa'n 103 gemeenten en 3 provinsjes mei oan de saneamde Coalition of the Willing. De gemeenteried fan Ljouwert hat yn maart in moasje oannaam wêrby't it him ferbûn oan dizze koälysje. It doel is in groep fan 500 flechtlingbern út Grikelân nei Nederlân te heljen dy't no noch yn kampen libje ûnder swiere omstannichheden.

It sintrum fan Ljouwert wie it dekôr fan de demonstraasje. Inisjatyfnimmer Femke Molenaar wie tige wiis mei de opkomst en ferklearre krekt sa lang troch te gean oant it regear de bern ophellet.