Nij boek oer histoarje fan ferdronken doarp West-Flylân

Houter hat faker skreaun oer de skiednis fan Flylân. Sa wie der wiidweidich belutsen by de betinking fan it rampjier 1666.

Nei in soad speurwurk yn it Nasjonaal Argyf yn Den Haag hat it twatal trije iuwen histoarje oer it ferdronken doarp boppe wetter helle. Mar ek yn Frankryk kamen se bysûnder materiaal tsjin. Dêr fûnen se in akte út 1245, wêryn't de Nicolaaskapel op West-Flylân troch de doetiidske Paus Innocentius ta beskerming kado dien waard oan de kleasterlingen fan Ludinga yn Starum.

Skip mei goud en diamanten

Yn Den Haag fûnen de auteurs ek it komplete proses oangeande in yn desimber 1703 strâne skip op it strân fan West-Flylân. De doarpelingen namen de lading mei en fûnen goud, sulver en diamanten, wêrûnder in keten oan fersiersels fan de 'Orde van het Gulden Vlies' dat hearde by de Eastenrykse fjildmaarskalk Prins George von Hessen-Darmstadt. De ynwenners fan it doarp koenen dy kostberheden goed brûke.

It boek oer de skiednis fan West-Flylân komt op 20 juny út.