Sytze Brouwer wol dizze simmer noch sile: "Ik hoopje dat wy noch wat sjen litte kinne"

It bestjoer en de SKS-skippers sille freed yn oerlis oer de mooglikheden, fertelt Brouwer. "Wy gean sjen wat wy dwaan kinne om it seizoen noch iennich cachet te jaan, sjoen it 75-jierrich jubileum. Ik hoopje noch wol dat wy sile kinne. Ik wie juster wer efkes by it skûtsje, dan docht it dochs wol sear dat it dit jier net trochgean kin."

In hiel SKS-programma sil der elts gefal net mear yn sitte, seit hy. "Mar je kinne miskien in pear wykeinen pakke, of in lang wykein mei meardere wedstriden. Ik wit net oft je dan om it sulveren skûtsje farre kinne, ik tink it net, mar wol dat je op in oare manier in moaie kompetysje delsette kinne."

'Je wolle altyd sile'

"It brânt, dat is ek sportereigen, je wolle altyd sile en it is hiel frustrearjend dat it net kin. Mar elkenien sit yn itselde schuitje, om it sa mar te sizzen," laket Brouwer. "Ik hoopje dat wy der noch wat fan meitsje kinne."