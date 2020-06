Skutsjeskippers wolle dizze simmer dochs noch sile: "Sûnt 1861 gjin jier oerslein"

It kampioenskip giet dit jier net troch fanwege it Coronafirus. Mar Pietersma is striidber. "Sûnt 1861 is der skûtsjesilen west en der is gjin jier oerslein. Dus ik tink dat dit jier ek wol trochgiet, want it skûtsjesilen hat alle sykten oerlibbe, dus dan sil it dizze ek wol oerlibje", seit Pietersma. "Yn de oarloch stienen de Dútsers yn de Prinsehof nei it skûtsjesilen te sjen, doe wie der ek skûtsjesilen."

It coronafirus hoecht neffens Pietersma dan ek gjin spulbrekker te wêzen. "It is yn de bûtenloft. We binne sûne knapen mei syn allen. We litte ús teste, as we sûn binne dan kinne we oan board", seit Pietersma.