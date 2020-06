Wetterskip bringt nije parslieding oan ûnder A31 tusken Menaam en Dronryp

Ferkear op de grutte dyk fan Ljouwert nei Harns moat de kommende wiken rekken hâlde mei opûnthâld tusken Menaam en Dronryp. It Wetterskip ferfangt in stik fan in lieding dy't dêr ûnder de dyk trochgiet. De lieding fiert rioelwetter út de regio ôf nei de wettersuvering yn Frjentsjer. Dy is oan ferfanging ta.